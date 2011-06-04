Опту дали волю: торговым центрам в Новосибирске разрешили возобновить работу

Фото с сайта prokopevsk.regmarkets.ru

С сегодняшнего дня в Новосибирской области возобновили работу торговые центры, занимающиеся оптовой реализацией непродовольственных товаров; на всех объектах осуществляется контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 июня подписал распоряжение, разрешающее оптовым торговым центрам снова приступить к работе. Документ вступил в силу уже сегодня: это значит, что такие крупные ТЦ как «Восток», «Дружба», «Радуга», «Невский», «Зима», «Норд Сити молл» и другие уже могут обслуживать покупателей. Главное условие – они обязаны соблюдать санитарные требования и не допускать продажи непродовольственных товаров в розницу.

Как рассказал в разговоре с корреспондентом Сиб.фм министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров, оптовые рынки возобновили деятельность гораздо раньше. Однако в случае с названными выше ТЦ возникла правовая коллизия.

Де-юре они оформлены как торговые центры, но де-факто таковыми не являются.

«На их территории нет ни привычных для торговых центров фуд-кортов, кинотеатров, бутиков, развлекательных центров. Но начать работать они не могли из-за документальной, скажем так, формальности», – объяснил министр.

Он добавил, что внимание на проблему, с которой столкнулись оптовики, обратил депутат Горсовета Новосибирска, заслуженный лётчик-испытатель Владимир Барсук. По словам Гончарова, владельцы торговых центров вышли на народного избранника, а уже он помог донести ситуацию до главы региона.

«Действительно, ко мне обратились представители ТЦ "Восток". Из-за того, что формально объект числится торговым центром, они не могут возобновить работу. В такой же ситуации оказались ещё несколько крупных ТЦ. Собрав и проанализировав информацию, мы пришли к губернатору. Должен сказать, Андрей Александрович отреагировал максимально оперативно. Положительное решение уже принято», – рассказал Сиб.фм Владимир Барсук.

Депутат подчеркнул: в ситуации с оптовиками скорость принятия решения имела принципиально важное значение.

«Это ведь не просто закрытые торговые центры. За этим люди стоят.

Люди, которые остались без снабжения товарами, которые лишились рабочих мест, которые терпели огромные убытки. В конченом счёте это негативно сказывалось на общей экономической ситуации», – объяснил Барсук.

По словам министра Андрея Гончарова, после открытия оптовых ТЦ за их деятельностью потребуется контроль. Управляющие компании, обслуживающие торговые центры, будут следить за неукоснительным соблюдением социальной дистанции, масочного режима и регулярной дезинфекцией помещений. Кроме того, отслеживать придётся и то, чтобы на объектах осуществлялась только розничная торговля.

«Не думаю, что представители ТЦ будут допускать какие-либо нарушения. Поскольку вернуться к работе, хоть и с определёнными ограничениями, – это, прежде всего, в их интересах», – подытожил Гончаров.

Напомним, постановление о возобновлении работы торговых центров, занимающихся оптовой продажей непродовольственных товаров, 26 июня было опубликовано на официальном сайте правительства региона.