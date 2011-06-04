Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Отец с дочерью нашли огромную медузу на пляже

сегодня 19:54

Фото dailymail.co.uk

Отец с дочерью обнаружили находку во время прогулки на пляже Колуин-Бэй; гигантская разноцветная медуза диаметром 1,8 метра лежала под солнцем.

Мужчина по имени Дом Фокс и его пятилетняя дочь Эрин нашли огромную медузу во время прогулки на пляже Колуин-Бэй. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что это волосистая цианея, известная также под названием «Львиная грива», прозванная так из-за своих густых и длинных щупалец.

Цианея – это медуза из мирового океана. Она может достигать двух метров в диаметре и иметь щупальца до 36 метров. Эти медузы отличаются необычной окраской.

Напомним, 11 июня Новосибирский зоопарк показал скучающих по посетителям животных.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

природа
животные

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221669
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117671
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109605
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104161
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100928
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97357
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95654
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата