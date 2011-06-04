Отец с дочерью нашли огромную медузу на пляже
Фото dailymail.co.uk
Отец с дочерью обнаружили находку во время прогулки на пляже Колуин-Бэй; гигантская разноцветная медуза диаметром 1,8 метра лежала под солнцем.
Мужчина по имени Дом Фокс и его пятилетняя дочь Эрин нашли огромную медузу во время прогулки на пляже Колуин-Бэй. Об этом пишет Daily Mail.
Оказалось, что это волосистая цианея, известная также под названием «Львиная грива», прозванная так из-за своих густых и длинных щупалец.
Цианея – это медуза из мирового океана. Она может достигать двух метров в диаметре и иметь щупальца до 36 метров. Эти медузы отличаются необычной окраской.
Напомним, 11 июня Новосибирский зоопарк показал скучающих по посетителям животных.
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