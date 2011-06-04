Отец с дочерью нашли огромную медузу на пляже

Фото dailymail.co.uk

Отец с дочерью обнаружили находку во время прогулки на пляже Колуин-Бэй; гигантская разноцветная медуза диаметром 1,8 метра лежала под солнцем.

Мужчина по имени Дом Фокс и его пятилетняя дочь Эрин нашли огромную медузу во время прогулки на пляже Колуин-Бэй. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что это волосистая цианея, известная также под названием «Львиная грива», прозванная так из-за своих густых и длинных щупалец.

Цианея – это медуза из мирового океана. Она может достигать двух метров в диаметре и иметь щупальца до 36 метров. Эти медузы отличаются необычной окраской.

Напомним, 11 июня Новосибирский зоопарк показал скучающих по посетителям животных.