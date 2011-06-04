Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Отпуск-2020: большинство россиян хотят поехать на пляж этим летом

сегодня 18:56

Фото с сайта pixabay.com

Отправиться на пляж летом 2020 года хотят большинство опрошенных жителей России; многие хотели бы поехать за границу.

Жители России в большинстве своем хотят отправиться на пляж во время отпуска. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Большинство россиян (44 %) планируют отдыхать в течение двух недель летом 2020 года, 32 % – на неделю, 14 % – на трёхнедельный отпуск и дольше, 10 % опрошенных рассчитывают на несколько дней отпуска.

Пляжный отдых предпочитают 55 % респондентов, 31 % – на природе, 14 – культурно-исторический.

Остановиться в отеле или в санатории намерены 42 % опрошенных, 31 % – в частном доме, 15 % – в съёмной квартире, 12 % – в палатке.

Подавляющее большинство участников опроса готовы соблюдать меры предосторожности в период пандемии (81 %), 15 % опрошенных хотят отказаться от этих мер, ещё 4 % затрудняются ответить на этот вопрос.

От экскурсий отказались 42 % респондентов, рестораны и кафе планируют посещать 64 % россиян.

Если бы границы открыли, то 61 % опрошенных поехали бы на отдых за рубеж, 39 % – остались бы в России.

Напомним, 22 июня операторы снизили стоимость туров по России.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

отдых
отпуск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221669
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117671
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109605
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104161
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100928
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97357
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95654
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата