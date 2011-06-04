Отпуск-2020: большинство россиян хотят поехать на пляж этим летом

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Отправиться на пляж летом 2020 года хотят большинство опрошенных жителей России; многие хотели бы поехать за границу.

Жители России в большинстве своем хотят отправиться на пляж во время отпуска. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Большинство россиян (44 %) планируют отдыхать в течение двух недель летом 2020 года, 32 % – на неделю, 14 % – на трёхнедельный отпуск и дольше, 10 % опрошенных рассчитывают на несколько дней отпуска.

Пляжный отдых предпочитают 55 % респондентов, 31 % – на природе, 14 – культурно-исторический.

Остановиться в отеле или в санатории намерены 42 % опрошенных, 31 % – в частном доме, 15 % – в съёмной квартире, 12 % – в палатке.

Подавляющее большинство участников опроса готовы соблюдать меры предосторожности в период пандемии (81 %), 15 % опрошенных хотят отказаться от этих мер, ещё 4 % затрудняются ответить на этот вопрос.

От экскурсий отказались 42 % респондентов, рестораны и кафе планируют посещать 64 % россиян.

Если бы границы открыли, то 61 % опрошенных поехали бы на отдых за рубеж, 39 % – остались бы в России.

Напомним, 22 июня операторы снизили стоимость туров по России.