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Первый пациент с коронавирусом умер в Искитиме

сегодня 14:44

Фото «Весь Искитим»

В Искитимском районе зафиксирован первый случай смерти от COVID-19; выявлено 70 случаев заболевания.

В Искитимском районе Новосибирской области зарегистрировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщили в штабе по координации действий и сбору оперативной информации.

«На 26 июня на территории Искитима находится под наблюдением лиц, прибывших на территорию Российской Федерации – 56 (контактных, в том числе городских жителей – 38, сельских – 18 и совместно проживающих, находящихся под наблюдением – 0)», – говорится в сообщении.

На территории подтверждено 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больные госпитализированы в ГИКБ № 1, ГБУЗ НСО «ГКБ № 11», госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ГБУЗ НСО «ИЦГБ».

По данным штаба на 26 июня, скончался один пациент.

Напомним, в Новосибирской области на 26 июня выявлено 5566 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Искитим
коронавирус

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