Певец Максим Леонидов нашёл Иудейскую пустыню в Ленобласти
Фото online47
Российский артист Максим Леонидов снял клип и изобразил в нём Иудейскую пустыню; в комментариях по достоинству оценили новое творение музыканта.
Отечественный исполнитель Максим Леонидов, чтобы снять Иудейскую пустыню для своего нового клипа, решил съездить в Ленинградскую область. На это обратило внимание издание Online47.
Об этом Максим Леонидов сообщил на своем официальном аккаунте в социальной сети "Instagram". Там был опубликован бэкстейдж с клипа на песню "Mon amour".
«Снимаем кино. В Ленинградской области — Иудейскую пустыню», — рассказал Максим Леонидов
По авторскому замыслу бедуин, ослепленный палящим солнцем Иудейской пустыни, поёт о своей любви.
Слушатели предположили, что съёмки проходили в Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области.
Напомним, сегодня бывшая жена актёра Павла Прилучного впервые после развода опубликовала откровенные фото.
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