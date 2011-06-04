Певец Максим Леонидов нашёл Иудейскую пустыню в Ленобласти

Фото online47

Российский артист Максим Леонидов снял клип и изобразил в нём Иудейскую пустыню; в комментариях по достоинству оценили новое творение музыканта.

Отечественный исполнитель Максим Леонидов, чтобы снять Иудейскую пустыню для своего нового клипа, решил съездить в Ленинградскую область. На это обратило внимание издание Online47.

Об этом Максим Леонидов сообщил на своем официальном аккаунте в социальной сети "Instagram". Там был опубликован бэкстейдж с клипа на песню "Mon amour".

«Снимаем кино. В Ленинградской области — Иудейскую пустыню», — рассказал Максим Леонидов

По авторскому замыслу бедуин, ослепленный палящим солнцем Иудейской пустыни, поёт о своей любви.

Слушатели предположили, что съёмки проходили в Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области.

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