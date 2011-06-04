Пляжи и бассейны будут открыты: в Кузбассе ослабили ограничения из-за коронавируса
Фото из открытых источников
В Кузбассе продолжают снимать ограничения, введённые из-за коронавируса; открывают бассейны на базах отдыха и пляжи.
В понедельник, 29 июня, в Кузбассе частично снимут ограничения, введённые из-за коронавируса. Соответствующий документ подписал глава региона Сергей Цивилёв.
Согласно документу, возобновится работа бассейнов в гостиницах, отелях, домах отдыха, туристических базах и санаториях. Кроме того, откроется доступ к местам массового отдыха у воды.
Кроме того, с 29 июня в Кемеровской области разрешено проводить массовые спортивные мероприятия при десятипроцентном заполнении стадионов.
«Учебные заведения должны обеспечить личный приём документов у поступающих», – сообщается в Telegram-канале «Цивилев. Life».
Напомним, в Новосибирской области коронавирус нашли у члена правительства.
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