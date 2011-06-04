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Погода в Новосибирске на 26 июня: жара и вечерняя гроза

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет очень жарко; вечером возможен дождь.

В пятницу, 26 июня, в Новосибирске ожидается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём будет достигать +27 градусов. Также возможно усиление ветра до 11 метров в секунду. При этом ближе к вечеру может начаться небольшой дождь с грозой.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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