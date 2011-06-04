Погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня: субботняя жара сменится похолоданием и грозами

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В ближайшие выходные новосибирцев ждут температурные качели; в субботу – жара, в воскресенье – похолодание.

Мэрия Новосибирска распространила сообщение об ухудшении погоды в регионе.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 27 июня на территории города Новосибирска ожидается температура воздуха до +30 градусов Цельсия. При этом возможно усиление ветра до 18 метров в секунду.

В связи с погодными условиями увеличивается вероятность возникновения очагов природных (ландшафтных) пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора, гибели людей на водных объектах. Сообщили в мэрии.

В субботу, 27 июня, температура воздуха ночью будет +15...+17 градусов Цельсия, днём воздух прогреется до 30 градусов.

В воскресенье, 28 июня, температура ночью составит +16...+18 градусов, днём не поднимется выше +20...+22. Усилится юго-западный ветер, ночью он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днём 7-12, местами порывы до 18 метров. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, на 26 июня синоптики пообещали Новосибирску жару и вечернюю грозу.