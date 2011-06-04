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Пострадали трое: автомобиль намотало на столб в центре Новосибирска

сегодня 07:55

Скриншот со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Седан намотался на столб в центре Новосибирска; ДТП случилось минувшей ночью.

Сегодня ночью около 2:30 водитель седана не справился с управлением и налетел на столб рядом со зданием №50 на Красном проспекте. Автомобиль буквально обнял световую опору. Информация об этом появилась на странице сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Одного мужчину вытащили через окно, его увезла скорая. Ещё двоих парней, которых зажало в салоне, доставали с помощью гидравлики. Затем второго увезли на скорой, а третьего на месте откачивала реанимация», — рассказал подробности читатель «АСТ-54».

Официальных данных о состоянии пострадавших нет. Судя по сообщениям подписчиков группы, один человек скончался.

Напомним, 23 июня в Новосибирске автомобиль сбил столб и перевернулся на крышу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
ДТП

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