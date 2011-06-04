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Председатель омского УИК выиграла квартиру: пенсионерку затравили и довели до слёз

сегодня 18:43

Фото Telegram-канала «Подъём»

В Омской области председатель участковой избирательной комиссии выиграла квартиру в день голосования по поправкам; её затравили в соцсетях, а делом заинтересовалась глава ЦИК.

Омичку, которая выиграла квартиру в день голосования по Конституции будучи председателем УИК, затравили в социальных сетях. Об этом 26 июня пенсионерка по имени Анна Ганева рассказала изданию «Подъём». Женщина утверждает, что квартира ей бы помогла поставить на ноги внука, который заканчивает 11-й класс.

«Я и плАчу, и не плачу. Ведь это случайно получилось, я вообще не ожидала. У меня ведь внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем. Я перед богом и перед совестью своей чиста, поэтому пусть что хотят, то и говорят. Я просто не ожидала, я вообще была в шоке. Сразу подумала: боже мой, это сейчас что будет? Ну, не знаю, переживу. Отказываться от квартиры что ли?» – цитирует канал женщину.

Ранее стало известно, что в 59-летняя Анна Ганева ушла на обед и в это время проголосовала по Конституции. По счастливой случайности она выиграла квартиру, а позже выяснилось, что женщина работает председателем УИК № 1352. Как сообщает «Газета.ру», инцидентом заинтересовалась глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Издание также отмечает, что участвовать в лотерее председателям УИК не запрещено.

Напомним, накануне Бурятия попала на первое место по количеству нарушений во время голосования по поправкам.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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