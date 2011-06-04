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Просила полмиллиона: в Бердске ФСБ задержала адвоката за мошенничество с бракоразводным процессом

сегодня 11:28

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области адвокат обещала клиентке положительный исход дела за 500 тысяч рублей; в действительности это был обман.

В городе Бердске в суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего адвоката, которая обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемая решила обмануть свою клиентку. Она представляла её в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде.

«Адвокат предложила передать определённым лицам 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в её пользу. На самом деле она никаких действий в пользу истицы делать не собиралась», – сообщила пресс-служба.

Женщина, заподозрив неладное, обратилась в местное отделение ФСБ. Под контролем оперативных сотрудников при передаче денег правозащитница была задержана.

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 22 июня в суд в Новосибирске отправили дело банды мошенников, обманувшей более 80 человек.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область
мошенничество
адвокат

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