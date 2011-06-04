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Пьяный дачник попал под поезд в Новосибирской области

сегодня 11:48

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области пьяный мужчина стоял в колее одного из путей; дачник никак не реагировал на предупреждения машиниста поезда, двигавшегося в его сторону.

В Тогучинском районе Новосибирской области 30-летний местный житель попал под поезд на станции Буготак. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России в СФО.

«30-летний житель Новосибирска отдыхал на даче, употреблял спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения он вышел на железную дорогу и остановился в колее одного из путей. На неоднократные звуковые сигналы локомотива и приближение состава мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд на человека не удалось», – сообщила пресс-служба.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Тогучинскую больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, 18 июня звезда «Белого солнца пустыни» погибла под поездом.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Тогучин
поезд

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