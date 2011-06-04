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Расписание парома для дачников и отдыхающих в Новосибирске

сегодня 18:22

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Как добраться до левого берега Новосибирского водохранилища: Сиб.фм публикует расписание паромов.

Две паромные переправы в Новосибирской области работают через Обское водохранилище. Добраться из посёлка Ордынское можно в село Нижнекаменка, а из села Спирино – в село Чингис.

Переправиться из посёлка Ордынское в Нижнекаменку можно ежедневно каждый нечётный час. Движение начинается с 7:00 утра и заканчивается в 19:00. По пятницам и воскресеньям паром делает дополнительный вечерний рейс в 21:00.

Обратным маршрутом можно воспользоваться каждый чётный час, с 8:00 до 20:00. По пятницам и воскресеньям – дополнительный рейс в 22:00.

Паром из Спирино в Чингис курсирует ежедневно с 7:00 до 20:00 (рейсы в 7:00, 8:00, 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00). В обратном направлении с 6:30 до 19:30 (рейсы в 6:30, 7:30, 9:30, 15:30, 17:30, 19:30).

Напомним, с 26 июня в Новосибирске начало действовать летнее расписание дачных маршрутов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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расписание
Новосибирск
Паром

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