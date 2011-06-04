Робот впервые сыграет в фильме

Фото Courtesy of Life Productions Inc.

Главную роль в научно-фантастическом боевике сыграет робот по имени Эрика; это первый подобный опыт в истории кино.

Японский робот с искусственным интеллектом по имени Эрика сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике под названием “b”. Об этом пишет журнал Hollywood Reporter (THR).

По словам продюсера проекта, робота пришлось учить контролировать скорость движений, вести диалоги, использовать жесты.

Сюжет фильма строится вокруг учёного, который пытается создать совершенную молекулу ДНК человека. Позже он понимает минусы собственной разработки и помогает роботу сбежать из лаборатории.

Часть сцен с участием Эрики уже отсняли в Японии в 2019 году. Оставшиеся эпизоды будут снимать в Европе июне 2021 года. Общий бюджет картины – 70$ млн.

Напомним, 26 июня Минкульт назвал дату открытия кинотеатров в России.