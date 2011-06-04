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Родители смогут получить дополнительные выплаты на детей с 1 июля

сегодня 17:09

Фото с сайта pixabay.com

Родители, усыновители, опекуны и попечители могут получить дополнительные выплаты на детей с 1 июля; отправлять заявление на выплаты нужно только тем, кто до этого их не получал.

Родители детей от 0 до 16 лет получат 10 000 рублей на каждого ребёнка от государства с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Дополнительная выплата в размере 10 000 рублей предусмотрена для тех родителей, которые уже получили аналогичную выплату в июне и для тех, которые получали по 5 000 рублей за каждого ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста.

Заявление на июльские выплаты нужно отправлять только тем родителям, которые раньше за ними не обращались и не получали. Документы принимаются до 30 сентября включительно.

Напомним, 26 июня стало известно, что делать тем, кто допустил ошибку в оформлении заявления на выплаты.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

выплаты
ПФР

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