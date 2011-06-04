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С доставкой на дом: во дворе Новосибирска проходит голосование по Конституции

сегодня 14:57

Фото Сиб.фм

С 25 июня в Новосибирской области началось голосование по поправкам в Конституцию; поставить галочку в бюллетене можно как на избирательном участке, так и во дворе собственного дома.

Единый день голосования по поправкам в Конституцию России назначен на 1 июля. Однако выразить своё отношение к корректировке главного закона страны можно уже сейчас: избирательные участки открылись с 25 июня.

Как объяснили в региональной Избирательной комиссии, дополнительные 6 дней для голосования были отведены, прежде всего, в целях безопасности граждан. Из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом, было решено распределить таким образом поток участников голосования – чтобы исключить скопление людей на участках в среду.

Кроме того, организовано и голосование вне помещений избирательных участков. Там, где площади не позволяют обеспечить необходимую социальную дистанцию и разделить потоки входящих и выходящих с участка граждан, процедура получения и заполнения бюллетеней происходит в специально оборудованных палатках.

Сегодня, 26 июня, одну из таких палаток, расположенных во дворе дома на улице Бориса Богаткова, 192 заметил в окно житель Новосибирска. Пока мужчина оформляет необходимые документы, девушка качается на качели.

А у вас во дворе есть такие палатки? Может быть, к ним уже выстроились очереди? Если процедура голосования по Конституции интересна вам так же, как и нам, присылайте фото в редакцию – fm@sib.fm.

Напомним, на входе в избирательные участки всем участникам голосования измеряют температуру.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

Новосибирская область
Конституция

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