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Серебренников получил 3 года по делу «Седьмой студии»

сегодня 21:04

Фото телеграм-канала Baza

Суд вынес решение по делу «Седьмой студии»; Кирилла Серебреникова признали виновным в хищении и дали условный срок.

Кирилл Серебренников получил три года условно по делу «Седьмой студии». Мещанский суд Москвы вынес решение сегодня, 26 июня. Также режиссёр должен будет выплатить 800 тысяч рублей штрафа.

Другие фигуранты дела, Итин и Малобродский, получили три и два года условного заключения соответственно.

Судебное заседание по хищению при выделении субсидий на проект «Платформа» началось сегодня утром. По мнению суда, Серебренников осуществлял общее руководство и координацию всех членов группы. Принял меры по сокрытию хищений. В отношении бывшей сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум суд избрал наказание в виде штрафа, однако отменил его из-за истекшего срока давности.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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