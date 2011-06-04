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Штормовое предупреждение: дожди, грозы и ураганный ветер ожидаются в Новосибирске на выходных

сегодня 19:00

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Спасатели предупредили новосибирцев об ухудшении погоды; порывы ветра в выходные будут достигать до 28 м/с, на регион обрушатся ливни и град, а после них придёт похолодание.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, днем 27 июня и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в субботу, 27 июня, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами слабый дождь. Ветер южный, днём 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днём +29...+31.

В воскресенье, 28 июня, ночью местами дождь, гроза. Днём преимущественно без осадков. Ветер ночью 7-12 м/с, днём 13-18 местами порывы до 23 м/с. По области порывы будут достигать 28 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днём ожидается похолодание до +21...+23 градусов.

Вместе с тем с 27 по 29 июня по югу Новосибирской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости, также местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды.

В ветреную погоду спасатели просят жителей региона особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.

Напомним, 7 июня по Новосибирску понёсся трёхминутный ураган.

Автор:
Олеся Сметанникова

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