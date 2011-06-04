«Ситуация экстремальная»: предприниматели Новосибирска пожаловались бизнес-омбудсмену Титову на проблемы в отраслях

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прибыл с рабочим визитом в Новосибирск; Борис Титов провёл встречу с бизнес-сообществом и руководителями отраслевых и общественных союзов.

В четверг, 25 июня, пул предпринимателей рассказал бизнес-омбудсмену Борису Титову о том, как пандемия коронавируса внесла ряд корректив в разные отрасли.

«Мы постоянно мониторим ситуацию, проводим опросы предпринимателей и можем видеть, насколько реально пострадал бизнес. Сейчас главное – это выход на работу. Конечно, коронавирус – это не просто грипп, и он действительно большая проблема, и отменить всё за раз невозможно, нужно держать какие-то меры, но, с другой стороны, и перебдеть в этом смысле глупо и нелогично. Потому что иногда меры просто несуразные: открыли парикмахерские, но мастера в них должны носить костюмы химической зашиты – полный бред. И всё просто для того, чтобы отчитаться перед кем-то», – поделился мнением Борис Титов.

Также он отметил, что, по оценкам, 60 % компаний России сегодня получают около 30 % докризисной выручки. Кроме того, по его словам, ещё в начале действия ограничительных мер эксперты прогнозировали, что при двух месяцах режима самоизоляции из неё не выйдут лишь 20 % бизнеса, при простое в три месяца потери составят 50 %. Он подчеркнул, что в Новосибирской области сейчас завершается третий месяц самоизоляции.

По словам директора бара «Гевара» Яны Невской, под предоставление кредитов на выплату зарплаты и займов под 2 % годовых не попадают юрлица, которые работают меньше года, даже несмотря на правопреемственность.

Помимо этого она привела в качестве примера проблемы, с которыми столкнулся персонал.

«У людей кредиты, ипотеки, и они вынуждены впятером вскладчину снимать жильё», – рассказала ресторатор.

Глава Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин поделился другими проблемами бизнеса в условиях пандемии, в том числе теми, с которыми столкнулись предприятия промышленности при определении критериев отнесения к малому и среднему бизнесу.

По его словам, практика показала, что при оборотах в 2 миллиарда рублей и численности сотрудников 250 человек бизнес не попадает под критерий малого и среднего, следовательно, не может рассчитывать на поддержку государства.

Он попросил скорректировать критерии для того, чтобы предприятия могли получить помощь как малый и средний бизнес.

«Ситуация возникла экстремальная. Была надежда на то, что региональная власть, которая стоит ближе к людям, к бизнесу, отреагирует на ситуацию более оперативно и предложит эффективные инструменты поддержки в максимально сжатые сроки. Но у региональной власти, к сожалению, как выяснилось, нет ни резервов, ни нужной гибкости, чтобы предложить быстро, эффективно и точечно поддержку тем, кому она действительно требуется. Все смотрели на Москву, ждали поддержку оттуда. А оттуда не могут реагировать так оперативно, как могла бы региональная власть. Поэтому я думаю, что в этой системе нужно что-то менять – чтобы у региональной власти было больше возможностей, больше резервов для того, чтобы своевременно выходить с реальными программами поддержки», – сказал он.

Также Борис Титов встретился с полпредом президента РФ по СФО Сергеем Меняйло и главой региона Андреем Травниковым. В ходе совещаний они обсудили проблемы развития предпринимательства и реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

На встрече с губернатором был озвучен вопрос о возобновлении работы заведений общепита, однако ответ на него получен не был.

Уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что сегодня индекс распространения коронавируса в Новосибирске менее 1.

«Нужно принимать решение и постепенно выпускать из самоизоляции бизнес. Москва вышла, и это был нормальный выход. Народ пошёл в рестораны, видно, что спрос восстанавливается. Нет того провала, которого все ожидали. Народ истосковался по свободной жизни. Регионам тоже нужно выходить из самоизоляции, и надеемся, что у вас также будет спрос. Окончательного решения я сегодня не услышал, полпред и губернатор сказали, что изучат ситуацию, мнение Роспотребнадзора. Но я настаивал, что решение нужно принимать, иначе экономические последствия будут очень тяжёлые», – рассказал об итогах встречи с органами власти бизнес-омбудсмен.

Напомним, 22 июня губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал указ об открытии всех ресторанов в Кузбассе.