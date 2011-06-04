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Снова скачок: в Москве от коронавируса умерли ещё 25 человек

сегодня 07:32

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом; накануне было зарегистрировано 12 смертей.

В Москве, по сравнению с предыдущим днём, удвоилось количество летальных случаев от коронавируса. Вчера было 12, сегодня – 25.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в оперативном штабе.

В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹40,6% — от 18 до 45 лет

🔹33,2% — от 46 до 65 лет

🔹11,4% — от 66 до 79 лет

🔹8,1% — старше 80 лет

🔹6,7% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, на утро 26 июня в Новосибирской области от коронавируса умерли 82 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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