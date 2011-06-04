Снова скачок: в Москве от коронавируса умерли ещё 25 человек
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом; накануне было зарегистрировано 12 смертей.
В Москве, по сравнению с предыдущим днём, удвоилось количество летальных случаев от коронавируса. Вчера было 12, сегодня – 25.
«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — сообщили в оперативном штабе.
В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%.
Среди новых выявленных случаев:
🔹40,6% — от 18 до 45 лет
🔹33,2% — от 46 до 65 лет
🔹11,4% — от 66 до 79 лет
🔹8,1% — старше 80 лет
🔹6,7% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, на утро 26 июня в Новосибирской области от коронавируса умерли 82 человека.
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