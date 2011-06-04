Собаке с оторванной челюстью срочно нужна помощь в Новосибирске

Фото со страницы "Зоопомощь" в социальной сети "ВКонтакте"

Дачница в селе Боровое под Новосибирском просит помощи в поимке и лечении собаки с оторванной челюстью; животное практически не может есть самостоятельно.

В Новосибирске ищут волонтёров-зоозащитников, которые помогли бы изловить и доставить к ветеринару собаку с оторванной челюстью.

Животное нашли в селе Боровое под Новосибирском. Как сообщила Сиб.фм местная дачница Галина, которая разместила пост в группе «Зоопомощь» в социальной сети «ВКонтакте», собаку они встретили на пляже. Животное выпрашивало еду у отдыхающих.

Галина тоже решила покормить собаку и с ужасом обнаружила, что животное сильно травмировано.

«Я точно не могу сказать, откушена у неё челюсть или отрублена, но одна сторона практически отсутствует, она болтается на куске кожи или шерсти», — рассказала Галина.

Собака очень недоверчива. По словам Галины, весь вечер её пытались заманить во двор, чтобы утром увезти к ветеринару. Собака подходила, пила воду и снова убегала.

«Ей очень сложно кушать. Она буквально утыкается в землю носом и пытается языком протолкнуть еду. Челюсть не помогает ей вообще», — рассказал Галина.

По словам женщины волонтёры уже откликнулись на её пост и, возможно, сегодня будут искать животное, чтобы доставить собаку к ветеринару.

Напомним, под Томском нашли овчарку весом 10 килограммов.