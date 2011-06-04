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Собрались в Крым: республика вводит правила для пляжного отдыха

сегодня 09:05

Фото из открытых источников

В Крыму вводят правила пляжного отдыха; принимать туристов республика начнёт уже с 1 июля.

В Крыму вводят правила пляжного отдыха. Для туристов при входе на пляжную территорию будут размещены информационные щиты с памятками. Об этом сообщил изданию «КрымНьюс» министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«Соблюдение правил поможет предотвратить заражения коронавирусом. Пользователи уже получили требования и рекомендации по работе. Маски на пляже носить не обязательно, достаточно держать дистанцию. Министерство собирается в регионы с рабочей поездкой, чтобы проверить готовность объектов к приёму туристов», – отметил министр.

Во время пляжного отдыха должны соблюдаться все правила безопасности. Об этом рассказала главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Между шезлонгами должна быть дистанция – от 1,5 до 2 метров, пляжный инвентарь необходимо обрабатывать и дезинфецировать», — сообщила Пеньковская.

С 1 июля в регионе откроют 440 пляжей.

Напомним, журналисты выяснили, в какую сумму обойдётся отдых в Крыму.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Крым

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