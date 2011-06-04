Стало известно, когда в Алтайском крае откроют турбазы

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Региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации для турбизнеса; открытие турбаз ещё будет обсуждаться с губернатором.

В Алтайском крае Роспотребнадзор предложил открыть турбазы со 2 июля и подготовил рекомендации по их работе. Требования не такие жёсткие, как к санаториям.

В частности, отдыхающим на турбазах не придётся предоставлять справки об отсутствии коронавируса.

Сотрудники турбаз не будут тестироваться на наличие заболевания в еженедельном режиме. Обследование проведут единожды.

Разрешение на работу дадут только тем базам, где есть благоустроенный санитарный блок.

Питание в столовых организуют с учётом дистанции, за столиками туристов будут рассаживать по одному за исключением семей.

На турбазах планируют открыть пляжи, а при доставке на автобусах туристы должны сидеть в шахматном порядке.

Закрытыми останутся базы с удобствами на улице. Открытию не подлежат также бани, сауны и бассейны. Об этом сообщают «Вести Алтая».

В Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендации ещё будут обсуждаться с губернатором.

Напомним, глава Алтайского края ушёл на карантин из-за коронавируса в правительстве.