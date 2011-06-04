«Таким руки надо отрубать»: больного пенсионера в Омске бросили умирать работники скорой

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм/телеграм-канала «Подъём»

Жительница Омска заявила, что пожилого мужчину оставили на улице работники скорой помощи; мужчина не может ходить.

Работники скорой помощи выбросили у гаражей пожилого мужчину в Омске. Об этом 26 июня со ссылкой на очевидицу происшествия сообщает телеграм-канал «Подъём». По её словам, мужчина не могу самостоятельно двигаться — он просил прохожих о помощи.

«Увидели сначала скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз: забинтованная нога в крови, просил помочь, говорил, что ему плохо. Он не бомж — на нём чистые вещи, от него не пахло, вторая нога была чистая, на нём был памперс, катетер, руки были сильно поранены, как будто его привязывали. Дочь позвонила в скорую, там сказали, что он бушевал и бегал пьяный по больнице. Хотя человек вообще ходить не мог», — говорит девушка.

Тогда девушка решила помочь мужчине и вызвала участкового. В тот момент подъехала новая бригада скорой — работница заявила, что не будет забирать мужчину.

«Приехала скорая. Девушка кричала, что он им не нужен, что это бомж, его всё равно выбросят, что таких не только привязывать надо, а руки отрубать. Они между собой разговаривали, что якобы у него гангрена. Участковый сделал замечание, сказал, что нужно найти родственников», — продолжает очевидица.

По словам девушки, она написала заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.