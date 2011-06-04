Теплоход с выпускниками врезался в причал в Москве

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В Москве следователи выясняют обстоятельства происшествия на воде; теплоход, на котором находились выпускники и их родители, столкнулся с причалом.

В Москве прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, прогулочный теплоход «Лагуна», на борту которого находилось 46 выпускников 9-го класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Сообщили в СКР.

Отмечается, что угрозы окружающей среде нет. Начата доследственная проверка. Сообщает «Коммерсант».

Напомним, в Новосибирске 25-метрвой теплоход продают за 20 миллионов рублей.