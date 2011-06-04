Томск едва не смыло сегодняшним ливнем

Фото со страницы "Регион 70" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Томска сегодня вместо дорог увидели бурные потоки; ливень затопил многие улицы областного центра.

В сети появились первые кадры разгула стихии в Томске. Ливень, который обрушился на Сибирь сегодня, 26 июня, буквально превратил томские улицы в бурлящие потоки.

Автобусы едут по самые двери в воде. Редкие машины, пытавшиеся преодолеть водную преграду, стоят на аварийках после гидравлических ударов.

Горожане в группе «Регион 70» делятся адресами, куда лучше не ехать и предполагают, что последствия ливня быстро не устранят.

«На Ленина между Островского и Дербышевским лучше не соваться ни пешему, ни на авто. Воды выше колена»;

«Завтра светофоры походу не будут работать»;

«Качественные и безопасные дороги», — пишут горожане (орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. Сиб.фм).

Напомним, Сиб.фм рассказал, какой будет погода в Республике Алтай в ближайшие выходные.