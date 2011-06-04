Тотальные проверки: ГИБДД в Новосибирске уже ловит пьяных водителей без предупреждения

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В Новосибирске сегодня начался рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов; заранее ГИБДД никого не предупреждала.

С 26 июня в Новосибирске начался масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в городской ГИБДД. В этот раз заранее предупреждать автомобилистов никто не стал.

«В связи с установившейся тёплой погодой в городе Новосибирске и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей с сегодняшнего дня Госавтоинспекция города Новосибирска начала проводить тотальные проверки водителей на состояние опьянение», – сообщил инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В Новосибирске вдвое увеличили количество патрулей ДПС. На некоторых участках дорог проводят тотальные проверки транспортных средств.

Кроме выявления нетрезвых водителей, ГИБДД будет проверять соблюдение режима самоизоляции и масочного режима.

В ГИБДД уточнили, что за текущие сутки в Новосибирске произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в том числе и со смертельным исходом.

Мероприятия продлятся до 6 июля, сообщили в ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске минувшей ночью погиб пассажир автомобиля, намотавшегося на столб.