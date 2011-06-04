Травников разрешил оптовым торговым центрам возобновить работу в Новосибирске

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Оптовые торговые центры возобновят работу в Новосибирске; соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Постановление о возобновлении работы торговых центров, занимающихся оптовой продажей непродовольственных товаров, подписал 26 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Новое постановление вносит изменения в документ от 27 марта, которым вводился запрет на работу торговых центров, спортивных залов, аттракционов, кинотеатров и других мест массового посещения.

Сейчас из перечня объектов, работа которых в регионе ограничена, исключены оптовые ТЦ. Они смогут возобновить торговлю при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и того, что продажа товаров не будет осуществляться розничным покупателям.

По информации Сиб.фм, соответствующее решение глава субъекта принял после обращения к нему депутата горсовета Новосибирска, заслуженного лётчика-испытателя Владимира Барсука. Народный избранник донёс до губернатора просьбу представителей оптовых ТЦ, которые подпадали под запрет в силу того, что официально оформлены как торговые центры, но по факту таковыми не являются – на их территории нет фуд-кортов, кинотеатров и центров развлечений.

Речь, к примеру, идёт о таких центрах оптовой торговли, как «Восток», «Дружба», «Радуга», «Невский», «Зима», «Норд Сити молл» и других. Возобновить работу они могли ещё 15 мая, поскольку оптовая торговля в регионе разрешена с этой даты. Однако из-за формальностей вынуждены были простаивать и терпеть многомиллионные убытки.

После детального изучения ситуации губернатор Андрей Травников принял решение о внесении изменений в мартовское постановление. Оптовики смогут приступить к работе уже в самое ближайшее время.

Напомним, режим самоизоляции в Новосибирской области будет продлён с 1 июля.