Учёные смогли уничтожить коронавирус за 25 секунд

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Учёные уничтожили коронавирус с помощью ультрафиолетового излучения; процесс инактивации занимает 25 секунд.

Учёные уничтожили вирус SARS-CoV-2 с помощью ультрафиолетового излучения специальных ламп. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперимент провели специалисты Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify – одним из лидеров в области освещения.

Исследователи обрабатывали загрязнённый вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения ламп и следили за поведением вируса. Оказалось, что SARS-CoV-2 полностью уничтожается за 25 секунд при воздействии излучения в 22 мДж/см2.

Напомним, 26 июня ещё 176 человек скончались от коронавируса в России.