Унесло течением: под Новосибирском утонул 9-летний ребёнок

Фото СК по Новосибирской области

В Искитимском районе следователи СК устанавливают обстоятельства гибели 9-летнего мальчика; ребёнок утонул.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту утопления 9-летнего мальчика в Искитиме.

Сообщение о ЧП поступило в СК 25 июня 2020 года. На пляже в микрорайоне «Индустриальный» в реке Бердь утонул 9-летний ребёнок. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России.

По предварительным данным, потерпевший вместе с друзьями пришли на пляж без сопровождения взрослых и решили искупаться. В какой-то момент мальчика начало уносить течением. Ребята пытались спасти друга, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили родителям. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело ребенка. Говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проведён осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 15 июня в Новосибирской области утонул 11-летний ребёнок.