В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании

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Представитель Гидрометцентра России рассказал об аномальном похолодании; особенно сильно изменится температура в Москве и в Подмосковье.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об аномальном снижении температуры. Об этом пишет ТАСС.

В европейской части России похолодание ожидается с понедельника. Смена температуры начнёт ощущаться во второй половине дня в воскресенье.

Температуры около и чуть выше нормы сохранится с понедельника только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в остальной европейской части России температура снизится на 2-4 градуса ниже нормы.

В Москве и в Подмосковье дневная температура снизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой. Ещё сильнее похолодает во вторник и среду.

Напомним, 26 июня мэрия Новосибирска распространила сообщение об ухудшении погоды в регионе.