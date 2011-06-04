В Иркутске за сутки выявлено 227 случаев коронавируса

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По сообщению оперативного штаба, в Иркутске на утро 26 июня выявлено 227 новых случаев заражения коронавирусом; в регионе заболели 6635 человек.

В Иркутской области зарегистрирован большой прирост заболевших COVID-19. За сутки прибавилось 227 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число заболевших в регионе на утро 26 июня составляет 6635 человек.

В регионе госпитализировано 3898 человек. 65 из них находятся в тяжёлом состоянии.

За сутки умерли ещё два человека от коронавируса и трое заражённых от сопутствующих заболеваний.

Выздоровели всего 118 человек.

Напомним, на утро 26 июня в Новосибирской области зарегистрировано 5458 случаев заражения коронавирусом.