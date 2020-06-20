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В Кузбассе экс-зама начальника ГИБДД осудили за взятки от перевозчика угля

сегодня 14:38

Фото pixabay.com, pxhere.com

В Кемеровской области сотрудники ГИБДД брали взятки от бизнесмена, занимавшегося перевозкой угля; злоумышленники были пойманы с поличным.

Суд вынес приговор в отношении 45-летнего бывшего заместителя начальника одного из отделов ГИБДД в Кемеровской области, которого признали виновным в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года сотрудники УФСБ России получили оперативную информацию о коррупционной договоренности между сотрудниками ГИБДД и предпринимателем.

«За беспрепятственную перевозку угля по территории города предприниматель должен был платить полицейским 20 рублей за каждую тонну сыпучего груза. 11 марта 2019 года сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу при получении 80 тысяч рублей обвиняемый и его начальник были задержаны», – сообщила пресс-служба.

Также в декабре 2018 года обвиняемый получил от перевозчика угля 64,5 тысячи рублей для оплаты новогодних подарков.

Ранее экс-начальник ГИБДД заключил досудебное соглашение, по которому ему назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,44 миллиона рублей.

Напомним, 20 июня стало известно о рассмотрении в суде уголовного дела в отношении директора ритуального хозяйства в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

взятки
ГИБДД
Кемеровская область

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