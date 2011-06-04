В Новосибирской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию России: известные жители пришли на участки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 25 июня избирательные участки в Новосибирской области открыты для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ; активное участие в голосовании принимают известные жители Новосибирской области, которые отдают свой голос за предложенные поправки.

«Голосование по поправкам в Конституцию России – это исторический этап в жизни нашей страны и одна из поворотных точек в истории государства. Поправки стратегические, они вносятся на десятилетия и затрагивают все аспекты жизни нашего государства, начиная от проблем семьи и заканчивая территориальной целостностью нашей страны, – отмечает первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. – Считаю, что данные поправки больше касаются последующих поколений российских граждан. Поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общероссийском голосовании».

«Уже дан старт голосованию за Основной закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации. Сегодня мы имеем возможность проголосовать за принятие поправок. И я прошу вас проявить гражданскую позицию, найти время и отдать ваш голос на ваш выбор. За себя могу сказать, что я только что проголосовал "за", потому что считаю: поправки, предложенные и согласованные на уровне Государственной думы и Совета федерации, это поправки, которые обеспечат развитие нашей страны. Я проголосовал в первый день и рекомендую всем проявить свою гражданскую позицию», – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко.

Как сообщает пресс-служба правительства НСО, председатель новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов также отметил, что будет голосовать за поправки в Конституцию России: «Из всего списка для меня наиболее актуален блок поправок, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе наделение муниципалитетов дополнительными полномочиями – уравнивание их в правах с субъектами федерации, а также вменение в обязанность правительству РФ поддерживать предпринимательскую инициативу».

В свою очередь глава Баганского района Виктор Бамбух подчеркнул, что благодаря общероссийскому голосованию жители получили возможность самим изменить Основной закон страны. Он отметил значимость поправок, касающихся неприкосновенности границ и запрета на двойное гражданство.

«Я голосовать пойду обязательно и, конечно, "за". И всем говорю – обязательно приходите, голосование у нас тайное, решение будет вашим», – сообщил глава района.

Напомним, что в период с 25 по 30 июня 2020 года проходит голосование до дня голосования, которое проводится по следующему графику:

голосование в помещениях участковых комиссий – с 8:00 до 20:00 ;

участковых комиссий – ; голосование на придомовой территории жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города;

жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города; голосование вне помещения для голосования («на дому») – с 8:00 до 20:00; Голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц.

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Напомним, что назначенная дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8:00 до 20:00 в помещениях для голосования или вне помещения для голосования («на дому»).

Голосование «на дому» организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17:00 1 июля 2020 года.

Напомним, накануне сообщалось, что губернатор Травников досрочно проголосует по поправкам к Конституции.