В Омске снова перенесли открытие пляжей: вода очень грязная
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Омской области Роспотребнадзор не разрешил открывать пляжи; качество воды оставляет желать лучшего.
В Омске не открыт ни один из пяти пляжей на территории города. И неизвестно, когда жители смогут без опасения прийти на берег. Роспотребнадзор в очередной раз проверил качество воды в Иртыше, пробы показали, что вода находится в неудовлетворительном состоянии.
Ранее в мэрии Омска сообщали, что пляжи начнут открывать 23-26 июня. Но мероприятие снова пришлось отложить.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, отобрано 54 пробы воды:
«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей г. Омска по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в реке Иртыш», – сообщили в омском Роспотребнадзоре.
Напомним, в Новосибирске к открытию готовят пять пляжей.
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