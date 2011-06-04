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В Омске снова перенесли открытие пляжей: вода очень грязная

сегодня 11:18

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Омской области Роспотребнадзор не разрешил открывать пляжи; качество воды оставляет желать лучшего.

В Омске не открыт ни один из пяти пляжей на территории города. И неизвестно, когда жители смогут без опасения прийти на берег. Роспотребнадзор в очередной раз проверил качество воды в Иртыше, пробы показали, что вода находится в неудовлетворительном состоянии.

Ранее в мэрии Омска сообщали, что пляжи начнут открывать 23-26 июня. Но мероприятие снова пришлось отложить.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, отобрано 54 пробы воды:

  • 13 (Центральный 1, Центральный 2, Первомайский, Советский пляжи, пляж с. Красноярка Омского района) не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;
  • 15 проб – по микробиологическим показателям (Центральный 1, Центральный 2, Кировский, Первомайский, Советский пляжи);
  • 2 пробы – по паразитологическим показателям (Центральный 1, Кировский пляжи).

«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей г. Омска по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в реке Иртыш», – сообщили в омском Роспотребнадзоре.

Напомним, в Новосибирске к открытию готовят пять пляжей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
Роспотребнадзор
пляжи

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