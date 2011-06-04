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«В отличной форме»: льву Сэму в Новосибирском зоопарке исполнилось 11 лет

сегодня 15:39

Фото В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.

В Новосибирском зоопарке отмечают 11-летие льва Сэма; в дикой природе эти животные редко доживают до такого возраста.

Сегодня, 26 июня, лев Сэм в Новосибирском зоопарке отмечает свой 11-й день рождения. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Он родился 26 июня в 2009 году в нашем зоопарке. Сэм – сын Зевса и Нати. Мы очень хорошо помним Сэма маленьким львёнком, затем подростком. Сейчас он взрослый величественный лев. В природе до этого возраста львы доживают нечасто. В условиях зоопарка они живут гораздо дольше. Наш Сэм находится в отличной форме», – рассказали сотрудники парка.

Сэм долгое время жил один, однако в конце 2019 года из Ленинградского зоопарка привезли львицу Найтирию. В итоге лев нашел к ней подход, и сейчас они почти всё время вместе.

Напомним, 25 июня сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали об уходе за ядовитыми ящерицами.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк

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