В сети появилось видео страшной аварии в центре Новосибирска

Скриншот и видео со страницы «МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Спасатели МАСС помогли вытащить пострадавших из покорёженного автомобиля, который намотался на столб в центре Новосибирска; один человек погиб.

Минувшей ночью в центре Новосибирска спасателям МАСС пришлось применять гидравлический инструмент, чтобы достать пострадавших после столкновения со столбом пассажиров иномарки.

Сегодня рано утром спасатели МАСС принимали участие в ликвидации последствий ДТП на Красном проспекте в Центральном районе города.

Как сообщают спасатели, в автомобиле Nissan Bluebird находилось несколько человек. Водителя вытащили через окно и передали бригаде врачей скорой помощи. Пассажир автомобиля, молодой человек 1995 года рождения, с различными переломами и ушибами был зажат в искорёженном салоне. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели МАСС и пожарные ПЧ-1 извлекли пострадавшего из автомобиля и передали бригаде врачей скорой помощи. К сожалению, от полученных травм молодой человек умер.

Также спасатели демонтировали газовое оборудование, установленное в багажнике автомобиля, провели комплекс противопожарных мероприятий.

Напомним, в Новосибирске разыскивают автомобиль, который сбил женщину и скрылся с места ДТП.