Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

В сети появилось видео страшной аварии в центре Новосибирска

сегодня 10:04

Скриншот и видео со страницы «МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Спасатели МАСС помогли вытащить пострадавших из покорёженного автомобиля, который намотался на столб в центре Новосибирска; один человек погиб.

Минувшей ночью в центре Новосибирска спасателям МАСС пришлось применять гидравлический инструмент, чтобы достать пострадавших после столкновения со столбом пассажиров иномарки.

Сегодня рано утром спасатели МАСС принимали участие в ликвидации последствий ДТП на Красном проспекте в Центральном районе города.

Как сообщают спасатели, в автомобиле Nissan Bluebird находилось несколько человек. Водителя вытащили через окно и передали бригаде врачей скорой помощи. Пассажир автомобиля, молодой человек 1995 года рождения, с различными переломами и ушибами был зажат в искорёженном салоне. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели МАСС и пожарные ПЧ-1 извлекли пострадавшего из автомобиля и передали бригаде врачей скорой помощи. К сожалению, от полученных травм молодой человек умер.

Также спасатели демонтировали газовое оборудование, установленное в багажнике автомобиля, провели комплекс противопожарных мероприятий.

Напомним, в Новосибирске разыскивают автомобиль, который сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

МАСС
Новосибирск
ДТП

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221644
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117646
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109583
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104142
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100903
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97338
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95630
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата