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Ветер до 28 метров в секунду: МЧС распространило штормовое предупреждение в Новосибирске

сегодня 17:34

Фото из архива Сиб.фм

Штормовое предупреждение распространило МЧС; в Новосибирске ожидается ветер до 28 метров в секунду.

МЧС по Новосибирской области предупредило жителей региона о надвигающемся шторме.

«По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём 27 июня и в течение суток 28 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра 19-24 м/с, местами порывы 25-28 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность в связи с резким изменением погоды», – говорится в сообщении.

Руководителям органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В МЧС предупредили о возможном падении ветхих деревьев, срыве кровель и слабо закреплённых конструкций, обрыве проводов и вывесок.

С 27 по 29 июня по югу Новосибирской области сохраняется также чрезвычайно высокая пожароопасность. Во избежание возникновения возгораний гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры, не сжигать мусор и сухую растительность, не осуществлять палы травы и не проводить огневые работы на территории муниципалитетов, дачных участков, частного жилого сектора и местах отдыха.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112.

Напомним, Томск сегодня едва не смыло сильным ливнем.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МЧС
штормовое предупреждение

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