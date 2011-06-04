Выплата 10000 на детей: что делать, если допустил ошибку в заявлении

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Единовременную выплату 10 000 рублей на ребёнка с 3 до 16 лет предоставят ещё раз в июле; что делать, если вы допустили ошибку в заявлении.

Право на выплату имеют семьи с детьми, рождёнными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Но что делать, если возраст ребёнка подходит, а вы допустили ошибку в заявлении?

«Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями», – сообщается на сайте Новосибирского отделения ПФР.

В случае если вы указали неправильные банковские реквизиты, для предоставления корректной информации нужно воспользоваться электронным сервисом online.pfrf.ru. При этом повторно подавать заявление не надо.

Напомним, 25 июня Сиб.фм рассказал, когда должна прийти выплата в 10 000 рублей на ребёнка.