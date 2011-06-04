Выплата 10000 на ребёнка: детям какого возраста пособие положено второй раз

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 000 рублей; круг получателей выплаты второй раз будет шире.

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Пособие положено детям от рождения до 16 лет. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.

Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь — июль единой суммой – 20 тысяч рублей.

Поддержать родителей с детьми распорядился Президент России Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяс рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте от 0 до 16 лет.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что делать, если допустил ошибку в заявлении на выплату 10 тысяч рублей.