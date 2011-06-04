Выплата 10000 на ребёнка: можно ли подать заявление второй раз, если пришёл отказ

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Единовременную выплату 10 000 рублей на ребёнка с 3 до 16 лет выплатят ещё раз в июле; стоит ли подавать заявление тем, кому уже отказали в пособии?

Право на выплату имеют семьи с детьми, рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Но что делать, если возраст ребёнка подходит, а в выплате всё равно отказано?

«Если родителю отказано в выплате и пришёл официальный отказ в Личный кабинет на Едином портале госуслуг, то он имеет право вновь подать заявление. Сделать это можно с помощью портала госуслуг, или в Пенсионном фонде, предварительно записавшись на приём», — сообщается на сайте Новосибирского отделения ПФР.

Если заявление одобрено, а деньги так и не поступили, это значит, что допущена ошибка в реквизитах банковского счета заявителя. Их надо уточнить. Для этого не надо подавать второе заявление на портале госуслуг.

Исправить ошибку можно и через Пенсионный фонд. «Рекомендуем передать реквизиты банковского счета, открытого на гражданина подавшего заявление, с помощью электронного сервиса ONLINE.PFRF.RU на официальном сайте Пенсионного фонда, или направив их по электронной почте 1501@019.pfr.ru. Предоставленная информация будет оперативно обработана, чтобы семья получила выплату в ближайшие дни», — сообщили в Отделении ПФР по Новосибирской области.

Напомним, ранее Сиб.фм перечислял причины, по которым могут отказать в выплате на законных основаниях.