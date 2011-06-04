Выплату 12130 рублей могут начать получать родители детей до 7 лет

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Семьи, чьи дети не ходят в детский сад, могут получить выплату 12 130 рублей; соответствующее обращение направлено министру просвещения России.

Российские семьи, отказавшиеся от места в детсаду, должны получать выплаты. Депутат Госдумы Василий Власов направил обращение по этому поводу министру просвещения России Сергею Кравцову, – сообщает RT.

Депутат предложил ввести компенсацию за отказ от места в детском саду в размере 1 МРОТ в месяц. С 1 января 2020 МРОТ в России равен 12 130 рублей.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», – говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.

Возраст детей в обращении не назван, но, как правило, в детский сад ходят до 7 лет.

Как отметил депутат, если родители передумают и захотят отдать ребенка в детсад, то они смогут просто отказаться от выплат и встать в очередь для получения законного места в детском саду.

Пока дети детсадовского возраста в период коронавируса имеют право на выплату, если родители признаны малоимущими

Размер выплаты — 50 % от величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе (в среднем по стране прожиточный минимум на ребёнка в 2020 году равен 10 838 рублей). Также на детей доплачивают 3000 рублей – тем, кто остался без работы в период пандемии коронавируса. Независимо от доходов и наличия работы на ребёнка детсадовского возраста можно получить выплату 10 000 рублей, которая положена семьям с детьми с 3 до 16 лет.

Напомним, в конце июня президент продлил выплату 10 тысяч рублей ещё на месяц.