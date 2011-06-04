«Я не я, и лошадь – не моя»: попавший в ДТП в Новосибирске водитель «Ситимобила» начал срывать фирменные наклейки с авто

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Очередное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Новосибирске; после аварии водитель иномарки повёл себя неожиданно.

В Новосибирске автомобиль такси агрегатора «Ситимобил» в очередной раз стал участником ДТП: брендированный Hyundai Solaris столкнулся с Honda S-MX на пересечении улиц Комсомольской и 2-й Гэсстроевской.

Со слов очевидцев, водитель автомобиля Honda не уступил дорогу таксисту, выезжая со второстепенной дороги. К счастью, ни один из участников аварии не пострадал.





Однако после происшествия водитель «Ситимобила» повёл себя неожиданно. Вместо того, чтобы осмотреть повреждённую машину и поговорить со вторым водителем, он бросился снимать брендовые наклейки со своего автомобиля.

За последние несколько недель количество аварий с участием автомобилей данного агрегатора участилось.

Напомним, в начале июня водитель «Ситимобила» едва не сбил женщину на пешеходном переходе в Новосибирске.