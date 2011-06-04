За расстрел собаки возбудили уголовное дело в Новосибирске после вмешательства прокуратуры

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В Новосибирске прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными; полиция изначально отказала.

В Октябрьском районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения уголовно-процессуального законодательства при приёме, регистрации и проверках сообщений о преступлениях в отделе полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники отдела полиции проверили поступившее от местной жительницы заявление о жестоком обращении с собакой и отказали в возбуждении уголовного дела.

Как сообщает прокуратура, 17 апреля у дома по улице Воинской, 220 в Новосибирске неустановленное лицо причинило бродячей собаке множественные огнестрельные ранения, повлёкшие увечья (перелом бедра справа, оскольчатый перелом локтевой кости справа).

Дознаватель полиции отказал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура, оценив материалы проверки, отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и дала указание о его возбуждении.

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Напомним, под Новосибирском требуется помощь собаке с оторванной челюстью.