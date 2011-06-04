Женщина в больнице: неизвестный автомобиль сбил человека и скрылся в Новосибирске

Фото ГИБДД Новосибирска и из открытых источников

В Новосибирске объявили в розыск неустановленного водителя на неустановленном автомобиле; он покалечил человека.

В Новосибирске минувшей ночью в 1:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Станционной в сторону улица Дукача. В пути следования он совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части у остановки общественного транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате наезда женщина 1986 года рождения доставлена в больницу № 34 с травмой головы.

Всех, кто знает о местонахождении автомобиля или стал свидетелем данного происшествия, ГИБДД просит обратиться по телефону 232-23-21 либо 232-23-51.

Напомним, ночью в Новосибирске автомобиль намотался на столб.