Житель Самары хотел подкупить военкомат меньше, чем за 200 тысяч

В отношении мужчины в Самаре возбудили уголовное дело из-за взятки; он предлагал знакомому получить военный билет без службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. В поле зрения силовиков попал молодой безработный житель Самары. Предполагается, что он сам вызвался передать деньги от призывника в военкомат. Как сообщает sova.info, это произошло в июне 2020 года.



«По версии следствия, молодой человек забрал у знакомого 180 тысяч рублей. Он обещал отдать деньги сотрудникам комиссариата за выдачу военного билета без фактического прохождения службы в ВС РФ», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.



Мужчину с деньгами задержали оперативники МВД. Теперь ему грозит штраф до трех миллионов или лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, накануне новосибирскую чиновницу осудили за взятку.