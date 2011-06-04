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Житель Самары хотел подкупить военкомат меньше, чем за 200 тысяч

сегодня 05:37

В отношении мужчины в Самаре возбудили уголовное дело из-за взятки; он предлагал знакомому получить военный билет без службы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. В поле зрения силовиков попал молодой безработный житель Самары. Предполагается, что он сам вызвался передать деньги от призывника в военкомат. Как сообщает sova.info, это произошло в июне 2020 года.

«По версии следствия, молодой человек забрал у знакомого 180 тысяч рублей. Он обещал отдать деньги сотрудникам комиссариата за выдачу военного билета без фактического прохождения службы в ВС РФ», — рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчину с деньгами задержали оперативники МВД. Теперь ему грозит штраф до трех миллионов или лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, накануне новосибирскую чиновницу осудили за взятку.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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