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Дед Мороз и арабский шейх пришли на голосование по Конституции

сегодня 02:21

Фото online47

В Ленинградской области, как и по всей России, стартовал второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию; поучаствовать решили очень необычные персонажи.

Даже у героев сказок есть гражданская позиция. В Тосно сначала заметили Дед Мороза, а после – и арабского шейха. Они пришли на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об это сообщает в пятницу Online47.

Известно, что таким необычным способом решили проголосовать актера Тосненского района – они посетили избирательные участки и отдали свой голос. В образе арабского шейха предстал житель города Тосно, актер и музыкант Гоча.

На избирательных участках сделано все, чтобы голосование было безопасным. Члены комиссии и участники голосования по поправкам в Конституцию РФ обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее Online47 сообщал, что глава Тихвинского района Александр Лазаревич проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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