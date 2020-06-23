Дело - в цвете: названы продукты для снижения сахара в крови

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Учёные назвали продукты, способные снижать уровень сахара в крови; целебными свойствами обладает пища с оранжевым оттенком.

Продукты, имеющие оранжевый оттенок, способны снижать сахар в крови. Об это этом сообщает издание online47.ru со ссылкой на Foodnews.

По данным учёных, такой антиоксидант, как каротиноид астаксантин способен ускорять метаболизм глюкозы, снижать уровень сахара в крови и положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Содержатся эти микроэлементы в овощах, фруктах и морепродуктах, которые имеют оранжевый оттенок. Например, форель, лосось, креветки, крабы, раки и омары.

Исследование показало, что при употреблении таких продуктов в течение двух месяцев у диабетиков наблюдалось снижение массы жира. Также у участников эксперимента нормализовалось давление, снижался уровень сахара и холестерина.

Напомним, накануне врач назвала первый признак диабета.