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Единственный чистый: в Новосибирской области остался один район без коронавируса

сегодня 09:36

Фото из открытых источников

В Новосибирской области коронавирус обнаружен почти во всех районах; ни одного случая не выявлено только в Кыштовке.

В Новосибирской области остался единственный чистый от коронавируса район. Это самая отдалённая территория региона – Кыштовка.

От Новосибирска до Кыштовки по трассе 569 километров.

По данным оперативного штаба, в регионе на 27 июня выявили 108 новых заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напомним, в Новосибирске на утро 27 июня зарегистрировано 5566 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Кыштовка

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