Единственный чистый: в Новосибирской области остался один район без коронавируса
Фото из открытых источников
В Новосибирской области коронавирус обнаружен почти во всех районах; ни одного случая не выявлено только в Кыштовке.
В Новосибирской области остался единственный чистый от коронавируса район. Это самая отдалённая территория региона – Кыштовка.
От Новосибирска до Кыштовки по трассе 569 километров.
По данным оперативного штаба, в регионе на 27 июня выявили 108 новых заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Напомним, в Новосибирске на утро 27 июня зарегистрировано 5566 случаев коронавируса.
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