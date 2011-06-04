Экс-помощника главы Россельхознадзора обвинили в педофилии

Фото pixabay.com

Высокопоставленный чиновник попался на взятке и сексуальных отношениях с несовершеннолетней; впервые обвиняемый написал девочке, когда ей было 13 лет.

В Москве следственные органы ходатайствовали об аресте бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого обвиняют в совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней и получении взятки. Об этом сообщают РИА “Новости” пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

"В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Натарова, обвиняемого по части 1 и 2 статьи 135 "Развратные действия" и по части 6 статьи 290 "Получение взятки", — сообщила Кокая.

Журналисты со ссылкой на защитника девочки Шота Горгадзе рассказали, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и посылал ей "непристойные сообщения" еще в 2016 году. На тот момент девочке было 13 лет. Спустя два года, когда ей исполнилось 15 лет, девочка согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где чиновник арендовал приватный зал.

Дмитриё Натаров ушел со своего поста после публикации в СМИ информации о его возможной связи с девочкой-подростком.

Напомним, педофил из Хакасии пойдет под суд за 50 эпизодов надругательства.